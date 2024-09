Outer East Football Netball Premier Division awards

Outer East Football Netball handed out its league awards for Premier Division Football and Netball as well as the Under 19s competition on Monday night.

See the full list of winners below.

OUTER EAST FOOTBALL NETBALL PREMIER DIVISION LEAGUE AWARDS

BEST AND FAIRESTS

NETBALL

A GRADE – Cailtin Cooke – Pakenham

B GRADE – Sidney Kneebone – ROC

C GRADE – Dorothy Maepu – Narre Warren

D GRADE – Kealey Earney – Wandin, Cailtin Lowndes – Mt Evelyn

U17 PREMIER – Oliver Stenhouse – Woori Yallock

FOOTBALL

SENIORS – Zach Monkhorst – Woori Yallock

RESERVES – Tanner Thomson – Officer

U19s – William Stow Upwey – Tecoma

LEADING GOAL SCORERS

NETBALL

A GRADE – Kaylah Loulanting – Emerald (739)

B GRADE – Mercy Ioelu – Narre Warren (780)

C GRADE – Alyssa Hunter – Narre Warren (520)

D GRADE – Savannah Stodal – Narre Warren (441)

U17 PREMIER – Kaelah O’Shannasey – ROC (476)

FOOTBALL

SENIORS – Taylor Gibson Woori Yallock (64)

RESERVES – Blair Sheppard Upwey Tecoma (52)

U19s – Sam Murray Upwey Tecoma (55)

MARK OF THE YEAR – Konner Allcott – Gembrook Cockatoo

GOAL OF THE YEAR – Liam Odea – Woori Yallock

BEST CONDUCTED PREMIER DIVISION CLUB – Olinda Ferny Creek

2024 Team of the Year – SENIOR FOOTBALL

B Bayley Forbes Joshua Westra Joel Sarlo

Mt Evelyn Officer Pakenham

HB Jordan Stewart Matthew Scharenberg Chayce Black

Pakenham Olinda Ferny Creek Wandin

C Jordan Williams Daimon Kift Angus Smith

Woori Yallock Mt Evelyn Woori Yallock

HF Jordan Jaworski Aaron Mullett Lochlan Beecroft

Wandin Wandin Monbulk

F Will Howe Taylor Gibson Sam Toner

Narre Warren Woori Yallock Narre Warren

FOLL Zach Monkhorst Samuel Raru Kurt Mutimer

Woori Yallock Upwey Tecoma Narre Warren

I/C Hayden Dwyer Patrick Bruzzese Ewan Wadsworth Callum Urquhart

Narre Warren Wandin Emerald Mt Evelyn

COACH – Steven Kidd – Narre Warren

ASSISTANT COACH – Matt Cunningham – Monbulk

2024 Team of the Year – A-GRADE NETBALL

GK Kaitlyn Black – Mt Evelyn

GD Caitlin Cooke – Pakenham

WD Alice Paget – Emerald

C Jordyn Adams – Pakenham

WA Brittany Mashado – Narre Warren

GA Stephanie Furguson – Monbulk

GS Kaylah Loulanting – Emerald

I/C Gabrielle Dywer – Narre Warren, Kristra Tomlinson – Emerald, Maddy George – Wandin, Montana Wallis – Mt Evelyn, Kaila Swindell – Mt Evelyn

COACH Matt Cooke – Pakenham

ASSISTANT COACH Kaitlyn Black – Mt Evelyn

BEST AND FAIRESTS – TOP 10s

NETBALL

A GRADE – JODI CHANDLER MEDAL

Caitlin Cooke (Pakenham) – 32 votes

Jordyn Adams (Pakenham) – 27

Brittany Mashado (Narre Warren), Krista Tomlinson (Emerald) – 21

Montana Wallis (Mt Evelyn) – 19

Kaila Swindell (Mt Evelyn) – 18

Kaitlyn Black (Mt Evelyn) – 16

Gabrielle Dwyer (Narre Warren) – 15

Alice Paget (Emerald), Sophie Stubbs (Monbulk) – 12

B GRADE

Sidney Kneebone (ROC) – 24 votes

Jaymee Tough (Woori Yallock) – 23

Abby Curtis (Pakenham) – 22

Ella Tweedle (Wandin) – 20

Siobhan Munday (Monbulk) – 18

Ruby Dwyer (Narre Warren) – 17

Mercy Ioelu (Narre Warren) – 16

Annie Brown (Wandin), Tarsha Collette (Woori Yallock) – 15

Mitzi Henry (ROC) – 13

C GRADE

Dorothy Maepu (Narre Warren) – 35 votes

Jessica Toone (Upwey Tecoma) – 26

Sophie Barker (Gembrook Cockatoo) – 20

Cassidy Iedema (Wandin), Jacqui Johnson (Mt Evelyn), Sammi Kelly (Monbulk) – 18

Marlee Smart (Wandin) – 16

Charli Lawler (ROC), Samantha Jelo (Emerald), Sarah Seddon (Olinda Ferny Creek) – 14

D GRADE

Caitlin Lowndes (Mt Evelyn), Kealey Earney (Wandin) – 34 votes

Dorothy George (ROC) – 29

Aimee Arnold (Emerald) – 23

Michelle Johnson (Upwey Tecoma) – 22

Maddison Jackway (Berwick Springs), Ruby Mosbey (Narre Warren) – 18

Caitlin Kilner (Pakenham), Savannah Stodal (Narre Warren) – 17

Nicole Hampton (Gembrook Cockatoo) – 14

17U PREMIER

Oliver Stenhouse (Woori Yallock) – 28 votes

Chloe Schmitt (Wandin), Eryn Doyle (Pakenham) – 18

Abby Akers (Wandin) – 16

Caitlyn Bell (ROC) – 13

Ally Bland (Narre Warren), Annie Brown (Wandin), Asha Jones (Mt Evelyn), Tyler Drummond (Wandin) – 11

Alomao Siala (Narre Warren) – 10

FOOTBALL BEST AND FAIRESTS

SENIORS – SMITH-RAMAGE MEDAL

Zach Monkhorst (Woori Yallock) – 26 votes

Samuel Raru (Upwey Tecoma) – 25

Patrick Bruzzese (Wandin) – 22

Tom Toner (Narre Warren) – 21

William Gordon (Mt Evelyn) – 17

Taylor Gibson (Woori Yallock), Matthew Schrenberg (Olinda Ferny Creek), Sam Wicks (Upwey Tecoma) – 15

Hayden Dwyer (Narre Warren), Kurt Mutimer (Narre Warren) – 13

RESERVES

Tanner Thomsen (Officer) – 21 votes

Blair Sheppard (Upwey Tecoma) – 19

Jake O’Sullivan (Gembrook Cockatoo) – 18

Kyle Wing (Narre Warren) – 17

Hamish Gemmill (Woori Yallock) – 15

Grant Mitchell (Narre Warren) -13

Christopher Cardona (Pakenham), Jackson Hannagan (Upwey Tecoma) – 12

Ben Hinton (Upwey Tecoma) – 11

UNDER 19

William Stow (Upwey Tecoma) – 26 votes

Jack Liddle (Officer) – 22

Tyler Canute (Officer) – 19

Dejan Janjic (Narre Warren) – 14

Bailey Brougham (Pakenham) – 13

Shaun Gamley (Upwey Tecoma) – 12

Luca Pascuzzi (Narre Warren) – 10

Jordan Butera (Narre Warren) – 9

Sam Murray (Upwey Tecoma), Andy Sinclair (Upwey Tecoma) – 7