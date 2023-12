Lacey and Stephenson shine bright

It’s been a rain-interrupted start to cricket season at all levels, but there’s still been plenty of memorable performances.

Below is an exhaustive list of half centuries, centuries and five-wicket-hauls taken so far in the Dandenong District Cricket Association reserves, Turf 4 and Turf 5 competitions.

BATTING

SCORE PLAYER CLUB GRADE WHEN

175 Travis Lacey Hampton Park T3 Res R4

136 Sajad Khan Fountain Gate T3 Res R5

130* Richard Fletcher Narre Warren T5 R5

125* Josh Holden Buckley Ridges T1 Res R4

123* Mitchell Shirt Berwick T1 Res R5

121 Sachin Kumar Beaconsfield T5 R3

120 Tareq Rasauli Doveton T3 Res R5

118 Liam Hamilton Springvale South T1 Res R8

111* Clint Gilpin Hampton Park T3 Res R4

111 Greg Siwes Dandenong West T2 Res R6

110 Grant Mills Dandenong West T2 Res R4

107* Mitchell Shirt Berwick T1 Res R4

107 Shane Doig Parkfield T5 R3

107 Hiten Bahri Victoria Vikings T5 R4

105 Zach Martin Buckley Ridges T4 R1

103* Shannon Anglim Dandenong West T2 Res R3

102 Darshana Edirisinghe Silverton T3 Res R5

100 Muhammad Omer Javaid Buckley Ridges T5 R4

100 Chamara Liyanaarachchi Narre Warren T2 Res R5

100 Geesara Elabodage Berwick Strikers T5 R5

98 Ishan Abdeen Berwick Strikers T5 R6

96 Travis Lacey Hampton Park T3 Res R5

95 Kanwardeep Singh Lynbrook T3 Res R5

93 Venuk Hemachandra Dandenong West T2 Res R8

92 Rumesh Abeysinghage Berwick Strikers T5 R4

89* Ben Graham Parkmore T2 Res R2

89 Raymond Cook Beaconsfield T5 R3

88 David Labrooy Coomoora T3 Res R5

87 George Augustine Parkfield T2 Res R5

86 Amandeep Singh Lynbrook T4 R3

85 Harrison Lees Fountain Gate T3 Res R4

85 Anant Singh Keysborough T2 Res R5

83* Tommy Marks Cranbourne T4 R8

83 Aydin Akin Narre North T4 R4

81 Jimmy Connell Narre North T5 R2

80 Joel Barnett Buckley Ridges T1 Res R3

80 Mandeep Premi Fountain Gate T3 Res R5

79 Travis Lacey Hampton Park T3 Res R3

79 Niranjen Kumar Parkmore T2 Res R5

78 Jake Martin Buckley Ridges T4 R8

76 Rahil Gandhi Cranbourne T4 R4

75* Jack Cake St Mary’s T1 Res R4

75* Ray Pal Fountain Gate T3 Res R8

75 Dean McDonell Cranbourne T2 Res R1

75 Zubair Osmani Lynbrook T4 R6

73* Stephen Law Berwick Springs T3 Res R2

73* Ashley Henry Berwick T1 Res R4

73* Aryan Khatry Narre Warren T5 R8

73 Adam Read Springvale South T1 Res R4

73 Desin Wanigasekera Narre South T4 R8

72* Justin Rowswell Parkmore T2 Res R2

72* Brandon Allen Hampton Park T3 Res R5

72 Cooper Lambert Beaconsfield T5 R4

71* Irfan Laghami North Dandenong T1 Res R4

71* Hiten Bahri Victoria Vikings T5 R5

71 Umar Ashraf Victoria Vikings T5 R2

70* Ian Perera Buckley Ridges T4 R6

70* Jason Quirk Springvale South T4 R8

69 Josh Fernando Buckley Ridges T4 R3

68 Akshjit Sammi Narre Warren T2 Res R5

67 Rhett Martin Buckley Ridges T4 R1

66* Aaron Taylor Coomoora T3 Res R1

65 Adam Warfe Hallam Kalora Park T1 Res R4

64 Paarth Pandey Berwick T4 R6

63 Gulab Sher Dandenong West T2 Res R4

63 Shahid Akram Narre North T5 R5

62* Huzefa Ezzi Buckley Ridges T5 R3

62 Peter Konstantopoulos Dandenong West T3 Res R1

61* Zach Martin Buckley Ridges T4 R4

61 Manpreet Sandhu Lynbrook T4 R4

60* Cooper Gray Buckley Ridges T4 R4

60 Blade Baxter Springvale South T1 Res R2

60 Riley Shaw North Dandenong T1 Res R2

60 Luke Engler Berwick T1 Res R4

60 Chris Chalmers Springvale South T4 R4

60 Hayden Cleland Berwick T4 R7

60 Amandeep Singh Lynbrook T3 Res R8

59 Andrew Sharp Springvale South T4 R3

59 Jai Singh Randhawa Victoria Vikings T5 R4

59 Chinthaka Ranaweera Berwick Strikers T5 R6

59 Rumesh Abeysinghage Berwick Strikers T5 R6

58 Prasaanth Krishnamoorthy Cranbourne T4 R1

58 Saber Rasoli Doveton T3 Res R2

58 Tharindu Balasooriya Buckley Ridges T4 R3

58 Stephen Hennessy Springvale South T1 Res R4

58 Amit Mahindrakar Victoria Vikings T5 R5

58 Amandeep Singh Lynbrook T3 Res R6

58 Amandeep Singh Lynbrook T4 R7

57* AmitMahindrakar Victoria Vikings T5 R4

57 Madhawa Jayawardhana Berwick Strikers T5 R3

57 Ashish Uppal Cranbourne T2 Res R4

57 Gurbir Athwal Parkfield T5 R5

56* Bahadur Syed Dandenong West T4 R3

56 Moshen Ayobi Buckley Ridges T1 Res R3

56 Channa Gunawardana Parkfield T5 R3

56 Irusha Fernando Berwick Strikers T5 R4

56 Ismatulla Shariffie Lynbrook T3 Res R5

56 Waseem Azfal Buckley Ridges T5 R5

55* Sampath Kodithuwakku Silverton T3 Res R2

55 Rohullah Habibi Doveton T3 Res R2

55 Joseph Trihan Silverton T3 Res R5

55 Ian Perera Buckley Ridges T4 R5

55 Mohammad Zaman Cranbourne T4 R5

55 Mason Binns Berwick T1 Res R8

54* Lachan Ballingall Berwick Springs T3 Res R2

54* Sajad Khan Fountain Gate T3 Res R8

54 Harrison Lees Fountain Gate T3 Res R2

54 Ajay Mysore Lynbrook T4 R5

54 Robert Stewart Buckley Ridges T4 R8

53 Hamed Azadzoi Doveton T3 Res R1

53 Tabriz Ali Himmati Lynbrook T4 R7

52* Nicholas Lobo Parkfield T5 R2

52* Lalith Jayalath Berwick Strikers T5 R8

52 Zach Martin Buckley Ridges T4 R3

52 Sean Hinkley Cranbourne T4 R4

52 Gurbir Athwal Parkfield T5 R4

52 Ben Graham Parkmore T2 Res R5

51 Hassan Ali North Dandenong T1 Res R2

51 Aaron Taylor Coomoora T3 Res R4

51 Yama Yama Buckley Ridges T5 R5

51 Rumesh Abeysinghage Berwick Strikers T5 R5

51 Rajitha Ranaweera North Dandenong T1 Res R8

50 Simranjit Singh Silverton T3 Res R1

50 Hassan Ali North Dandenong T1 Res R3

50 Gamamadaliyanage Mendis Berwick Strikers T5 R3

50 Sukhjit Singh Cranbourne T2 Res R4

50 Asanka Ranthilakage Silverton T3 Res R4

50 Ajay Mysore Lynbrook T4 R4

50 Raunak Sharma Buckley Ridges T4 R5

50 Abdul Razzaq Buckley Ridges T5 R5

BOWLING

FIGURES PLAYER CLUB GRADE WHEN

7/29 Ryan Stephenson Narre South T4 R6

6/19 Ashish Uppal Cranbourne T2 Res R4

6/20 Samuel Koch Coomoora T3 Res R4

6/29 Zubz Faruk Lyndale T2 Res R4

6/33 Rahil Gandhi Cranbourne T4 R5

6/42 Niranjen Kumar Parkmore T2 Res R5

6/51 George Augustine Parkfield T2 Res R4

6/53 Fazmin Mohammed Narre North T4 R6

5/10 Amarjot Singh Lynbrook T3 Res R3

5/11 Jason Dodd Beaconsfield T5 R5

5/13 Nawid Mohammady Beaconsfield T1 Res R1

5/13 Dwayne Doig Parkfield T5 R6

5/17 Chamara De Silva Cranbourne T2 Res R8

5/18 Adharsh Sriram Kannan Buckley Ridges T4 R1

5/20 Joshua Zacky Berwick Springs T3 Res R2

5/24 Brendan Wilson Narre South T1 Res R2

5/24 Aidan Rickard HSD T2 Res R5

5/24 Darren Sheen Springvale South T4 R5

5/27 Ismatulla Shariffie Lynbrook T3 Res R4

5/27 Mustaffa Waseem Fountain Gate T3 Res R4

5/31 Aditya Handa Narre Warren T2 Res R3

5/35 Abul Aziz Lynbrook T3 Res R5

5/36 Pardeep Boyal Cranbourne T2 Res R3

5/36 Jacob Stewart Narre South T1 Res R4

5/36 Dillon Gemmell-Smith Coomoora T3 Res R4

5/37 Zubz Faruk Lyndale T2 Res R5

5/42 Hasnain Azeem Cranbourne T5 R5

5/43 Krishen Daniel Buckley Ridges T1 Res R4

5/44 Corey Roberts Cranbourne T4 R6

5/49 Gamamadaliyanage Mendis Berwick Strikers T5 R3

5/56 Scott Olding Narre North T4 R4

5/59 Jordan Cammilleri Springvale South T4 R6

5/64 Nicholas Hawking Hallam Kalora Park T1 Res R4

5/65 George Augustine Parkfield T2 Res R5

5/65 Jayden Camilleri Springvale South T4 R6

5/116 Raymond Cook Beaconsfield T5 R6